Während in vielen Bädern immerhin weiter geschwommen werden kann – wenn auch in kälterem Wasser –, sind fast alle Saunen wegen der Energiekrise geschlossen. Es gibt aber Ausnahmen.









Saunieren regt die Organsysteme an, stärkt die Abwehrkräfte und bringt den Stoffwechsel in Schwung. Kein Wunder, dass das Wechselbad von heißer Luft und Abkühlung viele Fans hat. „Nach den Corona-Einschränkungen waren die Besucherzahlen schnell wieder fast aufs Vor-Corona-Niveau gestiegen“, so Silvia Capalija, Abteilungsleiterin Bäder bei den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim.