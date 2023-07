1 Seit dem Jahr 2013 prägt Christiane Lange das Bild der Staatsgalerie in der Öffentlichkeit. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Direktorin der Staatsgalerie wirkt in einem Video ihres Mannes mit, in dem Coronamaßnahmen lächerlich gemacht werden. Die Landesangestellte hat den Clip jetzt löschen lassen.









Stuttgart - Die umstrittene Videoproduktion „Alles dicht machen“ prominenter Schauspieler und Schauspielerinnen ist in diesem Frühjahr ein polarisierendes deutsches Lockdown-Thema gewesen. So hatten sich unter anderem Jan Josef Liefers, Nadja Uhl und der Stuttgarter „Tatort“-Kommissar Richy Müller in Filmbeiträgen satirisch daran versucht, die staatlichen Coronamaßnahmen durch drastische Überzeichnungen ins Absurd-Lächerliche zu ziehen. Was bei den vielen Betrachtern sowohl Zuspruch als auch enorme Ablehnung und Unverständnis hervorrief.