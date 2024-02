In Sat.1 wird seit dem 14. Februar wieder für den guten Zweck gebacken. Welche Promis in der achten Staffel von „Das große Promibacken“ dabei sind – und wer nach Folge 3 schon raus ist.

Es wird wieder um den goldenen Cupcake gekämpft: „Das große Promibacken“ ist zurück. Die achte Staffel von Deutschlands wohl bekanntester Backshow startete am 14. Februar 2024 in Sat.1. Beim Streamingdienst Joyn konnte man die erste Folge bereits eine Woche früher sehen.

In der Backshow kämpfen acht Promis um den Titel „Deutschlands bester prominenter Hobbybäcker“. Dafür müssen sie die Jury aus Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt und Konditor Christian Hümbs überzeugen.

Das große Promibacken: Wer ist raus in Folge 3?

In dieser Woche musste wieder ein Kandidat bei "Das große Promibacken" gehen. Es traf in Folge 3, die am 28. Februar auf Sat.1 ausgestahlt wurde, Paradiesvogel Julian F.M. Stoeckel. Der war nach der ersten Aufgabe des Tages noch siegessicher: "Es ist spektakulär geworden!", sagte er zu seinem Gebäck. Die Teilnehmer der Show mussten nämlich zuerst eines ihrer liebsten süßen Gebäcke in einer herzhaften Variante backen. Der Entertainer Stoeckel entschied sich für eine deftige Version eines Cheesecakes - genauer gesagt "Ziegen-Cheescakes". Diese Kreation kam bei der Jury gut an.

In der nächsten Aufgabe mussten alle Promis dann eine Mischung aus Croissant und Donut nachbacken. Dabei konnte Stoeckels Kreation die Jury aber nicht überzeugen. Er selbst fand sie hingegen "ganz gut", landete allerdings auf dem vorletzten Platz. Das konnte er in der letzten Prüfung - in der die Primis eine XXL-Praline kreieren mussen - auch nicht mehr aufhholen und schied so nach Folge 3 aus.

Alexandra Rietz hingegen wurde in der dritten Folge als Bäckerin der Woche ausgezeichnet und bekam die rote Schürze. Sie erreichte 55 von 60 möglichen Punkten. Eine Übersicht der Jury-Punkte nach Folge 3:

In den ersten beiden Folgen der Back-Show mussten bereits Comedian Simon Gosejohann (Folge 2) und Moderatorin Panagiota Petrido (Folge 1) gehen.

Das große Promibacken 2024: Wer ist dabei?

In der diesjährigen Staffel sind acht Promi-Bäcker dabei:

Susan Sideropoulos (Schauspielerin)

Simon Gosejohann (Comedian) - Ausgeschieden in Folge 2

Madita van Hülsen (Moderatorin)

Raúl Richter (Schauspieler)

Alexandra Rietz (TV-Kommissarin)

Julian F.M. Stoeckel (Entertainer) - Ausgeschieden in Folge 3

Panagiota Petridou (Moderatorin) - Ausgeschieden in Folge 1

Mathias Mester (Leichtathlet)

Das große Promibacken 2024: Um was geht es in der Show?

In der Backshow treten acht Promis in zwölf Prüfungen gegeneinander an. Sie kämpfen vier Wochen lang um den Titel „Deutschlands bester prominenter Hobbybäcker“ – und ein Preisgeld von 10.000 Euro. Das wird dann für einen guten Zweck gespendet.

Die Promis müssen mit ihren Backkünsten die Jurymitglieder Bettina Schliephake-Burchardt (Deutschlands Motivtorten-Königin) und Christian Hümbs (mehrfacher Patissier des Jahres) überzeugen. Jede Sendung besteht aus drei sogenannten Back-Challenges. Wer am wenigsten Punkte von der Jury bekommt, muss die Show verlassen.

Außerdem gibt es eine besondere Auszeichnung – die rote Schürze. Wer diese bekommt, weil er eine außergewöhnliche Leistung erbracht hat, entscheidet die Jury. Er oder sie darf die Schürze dann in der kommenden Woche tragen. Moderiert wird die Sat.1-Show von Enie van de Meiklokjes.

Das große Promibacken 2024: Wann laufen die Folgen?

Die Back-Show läuft immer mittwochs zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Ein Überblick der Sendetermine:

Folge 1: Mittwoch, 7. Februar 2024 auf Joyn und am 14. Februar 2024 in Sat.1

Folge 2: Mittwoch, 14. Februar 2024 auf Joyn und am 21. Februar 2024 in Sat.1

Folge 3: Mittwoch, 21. Februar 2024 auf Joyn und am 28. Februar 2024 in Sat.1

Folge 4: Mittwoch, 28. Februar 2024 auf Joyn und am 6. März 2024 in Sat.1

Folge 5: Mittwoch, 6. März 2024 auf Joyn und am 13. März 2024 in Sat.1

Folge 6: Mittwoch, 13. März 2024 auf Joyn und am 20. März 2024 in Sat.1 (Finale)

Außerdem kann man die folgen auch beim Streamingdienst Joyn sehen, die aktuellste gibt es dort außerdem eine Woche vorab zu sehen.