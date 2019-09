1 Auf Instagram teilte Sarah Connor ein intimes Foto. Foto: dpa/Britta Pedersen

Intime Bilder sieht man von Sarah Connor nur selten. Jetzt hat die Sängerin mit einem privaten Schnappschuss auf Instagram überrascht.

Stuttgart - Im Zeitalter von Instagram sind Normalsterbliche noch näher am Leben von Promis dran. Urlaubsfotos, Schnappschüsse mit der Familie oder Aufnahmen von Alltagsmomenten werden auf der Plattform hochgeladen. Nun lässt auch Sarah Connor ihre Fans an einem intimen Moment teilhaben.

Auf Instagram postet sie eine schwarz-weiß Aufnahme, auf der die 39-Jährige in der Badewanne mit jeder Menge Schaum zu sehen ist. Dazu schreibt sie: „Manchmal braucht es nur 20 Schleichpferde und ein bisschen Schaum! #Phiniandme #PhiniübertreibtesbisschenmitdenBubblesfindeich Was braucht ihr zum Glücklichsein?“ Ob ihre Tochter mit in der Wanne war? Der Hashtag #Phiniandme lässt das vermuten, auf dem Foto ist allerdings niemand anderes zu sehen.

Wie die Community auf das Bild reagiert, sehen Sie im Video.