1 Der über 100 Jahre alte Littman-Bau im Herzen der Landeshauptstadt soll mit viel Geld modernisiert und erweitert werden. Foto: imago stock&people

Stuttgart - Für die Sanierung und Erweiterung der Staatsoper inklusive des Baus einer Interimsspielstätte müssen Stadt und Land nach Informationen unserer Zeitung womöglich mehr als eine Milliarde Euro aufwenden. Am Dienstagabend haben OB Fritz Kuhn und Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (beide Grüne) den Verwaltungsrat der Württembergischen Staatstheater erstmals mit einer belastbaren Kostenkalkulationen für das als „Jahrhundertvorhaben“ klassifizierte Projekt konfrontiert.

Nach Berechnungen des Landesamts für Vermögen und Bau, das dem Finanzministerium untersteht, liegen demnach allein die Kosten für die Modernisierung des historischen Littmann-Baus sowie den Neubau eines Kulissengebäudes entlang der Konrad-Adenauer-Straße zwischen 750 Millionen und 950 Millionen Euro. In der Spanne enthalten sind Baupreissteigerungen von drei bis vier Prozent pro Jahr sowie eine Summe für Unvorhergesehenes während der auf fünf bis sieben Jahre geschätzten Dauer des Umbaus.

Stadt baut auf eigene Kosten Werkstatt- und Verwaltungsgebäude

Hinzu kommen 104 Millionen Euro für den Bau einer Ersatzspielstätte nördlich der Wagenhallen. Das etwa 9000 Quadratmeter Nutzfläche umfassende Provisorium soll mit einem circa 35 Meter hohen Bühnenturm sowie einem Orchestergraben und Zuschauerrängen ausgestattet werden. Die Stadt will den Modulbau nach der Opern-Interimszeit weiterveräußern und rechnet dabei mit einem Wiederverkaufswert von knapp 20 Millionen Euro. Die Gesamtkosten teilen sich Stadt und Land als Träger der Staatsoper jeweils zur Hälfte auf.

Werkstätten, Verwaltung und technische Einrichtungen für Oper und Ballett sollen separat in zwei fünfgeschossigen Gebäuden untergebracht werden. Diese würden von der Landeshauptstadt auf eigene Kosten (84 Millionen Euro) im Vorgriff auf das geplante Rosensteinquartier auf dem C-1-Areal des Bahnprojekts Stuttgart 21 errichtet und sollen später als Bestandteil der sogenannten Maker-City, eines überwiegend für Kreativtätige gedachten Quartiers, weiter genutzt werden. Mit dieser Variante wäre auch der Fortbestand der von Künstlern bevölkerten Container-City sowie des Stadtackers, einer Initiative von Hobbygärtnern, gesichert. Aus deren Reihen hatte es zunächst Widerstand gegen das Projekt einer Interimsoper bei den Wagenhallen gegeben.

Ob das neue Kulissengebäude, das den Betonbau aus den 1960er Jahren an der Konrad-Adenauer-Straße ersetzen soll, tatsächlich einen Großteil des Raummehrbedarfs der Oper (10 500 Quadratmeter) abdecken muss, ist noch offen. Geprüft werden soll zumindest die Option, Teile der Werk- und Produktionsstätten auszulagern und dafür an anderer Stelle einen Zweckbau zu errichten. Das neue Kulissengebäude würde dann weniger massiv ausfallen und sich städtebaulich besser in die Umgebung einfügen. Die Architekten hätten so beim angestrebten Wettbewerb mehr Spielraum.

Ob es im Stuttgarter Gemeinderat eine Mehrheit für das Projekt gibt, ist offen

Die Option eines Opernneubaus, wie sie etwa von der Initiative Aufbruch Stuttgart um den TV-Moderator Wieland Backes hartnäckig im Gespräch gehalten wird, soll dagegen nach dem Willen von Stadt und Land offenbar nicht weiter verfolgt werden. Die dafür vorgeschlagenen Grundstücke, das der LBBW gehörende Marstall-Areal an der Königstraße 1 bis 3 und das Areal des Königin-Katharina-Stifts, das unmittelbar an das Kulissengebäude angrenzt, seien schon aufgrund des Raumbedarfs nicht realisierbar und auch nicht günstiger. Gleiches gilt für die Idee einer Hybridoper, also einer Mischung aus Opernersatz und späterem Konzerthaus, die bereits vor Jahren von einem Gutachter als „nicht zielführend“ bewertet worden war. Offenbar setzen die Träger voll und ganz auf die Sanierung und Erweiterung der Staatsoper an Ort und Stelle. Einen Plan B gebe es nicht, hieß es aus Kreisen des Verwaltungsrats.

Ob das so bleibt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Bis zur nächsten Sitzung des Verwaltungsrats im März 2020 bräuchte es einen Grundsatzbeschluss des Stuttgarter Gemeinderats über das Gesamtprojekt, damit vor allem der Bau der Interimsspielstätte zügig angegangen werden kann. Nur dann lässt sich der ehrgeizige Zeitplan, wonach Oper und Ballett 2025 umziehen und der Umbau des Littmann-Baus angegangen werden soll, halten. Somit dürfte sich auch die ­Debatte über eine erneute Prüfung des ­Paketpostamts als Interimsstandort am Rosensteinpark erledigt haben, die zuletzt im Rathaus wieder aufgekeimt war.

Ob es im neu zusammengesetzten Stuttgarter Gemeinderat angesichts der horrenden Investition eine Mehrheit für das Vorhaben geben wird, ist keineswegs ausgemacht. Zuletzt hatte neben SPD, Freien Wählern und FDP auch die CDU auf einen Plan B gedrängt – etwa in Form eines Opernneubaus. Und für das Linksbündnis dürften 500 Millionen Euro aus dem Stadtsäckel für die Hochkultur ohnehin zu viel des Guten sein. Aber auch die grün-schwarze Landtagsmehrheit gerät möglicherweise in Rechtfertigungszwang: Warum, so wird man sich in Oberschwaben oder in Südbaden fragen, pumpen wir so viel Geld in die Stuttgarter Oper?