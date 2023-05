7 Die temporäre Befeuerung muss noch abgebaut werden, dann steht am Stuttgarter Flughafen die Start- und Landebahn wieder in voller Länge zur Verfügung. Foto: /Ines Rudel

Stuttgart - Ein großes Bauvorhaben im Zeitrahmen fertigstellen und dabei die prognostizierten Kosten unterschreiten: Dieses selten gewordene Kunststück ist dem Manfred-Rommel-Flughafen gelungen. Bei der nun zu Ende gehenden Sanierung eines Teils der Start- und Landebahn sind den Verantwortlichen die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu Gute gekommen. Von Donnerstag an steht den Piloten wieder die Piste in ihrer vollen Länge von 3345 Metern zur Verfügung. In der Nacht zuvor werden die letzten Reste der Baustelle entfernt. Damit von 6 Uhr an der Verkehr zumindest theoretisch wieder anrollen kann – die Airlines sind wegen der Corona-Pandemie noch zurückhaltend – müssen nochmal rund 50 Mitarbeiter eine Nachtschicht einlegen.