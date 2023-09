1 Absperrungen mit Sperrholzplatten schützen die Passanten in der Bahnhofsunterführung Bad Cannstatt vor der Sanierung der Betonwände. Zum Volksfest , das am kommenden Freitag beginnt, steht den Fußgängern wieder die gesamte Breite zur Verfügung. Foto: Alexander /Müller

Nicht nur der Bahnhofsvorplatz wird neu gestaltet, auch die Unterführung am Bahnhof Bad Cannstatt wird für die Fußball-EM 2024 saniert. Fast überall gibt es heute Engstellen für die Passanten. Das soll sich aber während des Volksfestes ändern.











Man stelle sich vor, zigtausende Menschen strömen zum Auftakt des Cannstatter Volksfestes am Freitag auf den Wasen. Am Abend sind zudem viele Fans auf dem Weg in die MHPArena zum VfB-Heimspiel gegen SV Darmstadt 98 um 20.30 Uhr. Und in der Unterführung am Bahnhof Bad Cannstatt stünde gerade einmal ein Drittel der sonst üblichen Gehfläche zur Verfügung.