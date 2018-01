Sammelstellen in Stuttgart So entsorgen Sie Ihren Weihnachtsbaum

Von ps 03. Januar 2018 - 13:21 Uhr

Weihnachtsbäume können in Stuttgart an zentralen Sammelstellen des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (AWS) kostenlos abgelegt werden. Foto: dpa

Die Weihnachtstage sind vorbei und der Christbaum verliert langsam seine Nadeln. Nun stellt sich die Frage: Wohin mit dem Tannenbaum? Hier finden Sie eine Liste mit allen Sammelplätzen nach Stadtbezirken in Stuttgart.

Stuttgart - Die Weihnachtstage liegen nun schon ein paar Tage zurück und der Christbaum verliert langsam seine Nadeln. Doch wohin mit dem alten Weihnachtsbaum? Bis zum 7. Januar können die Bäume an den Sammelstellen des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (AWS) abgelegt werden. Die Abfuhr der Tannenbäume beginnt am 8. Januar. Danach dürfen Bäume nur noch an den Stellen abgelegt werden, die der Eigenbetrieb AWS bis dato noch nicht bedient hat.

Wer sich nicht daran hält, riskiert ein Bußgeld. Da die Bäume anschließend kompostiert werden, müssen Baumschmuck wie Lametta und Christbaumkugeln vorher entfernt werden.