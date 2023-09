Wow-Auftritt auf dem roten Teppich in New York

1 Salma Hayek und Ehemann François-Henri Pinault beim Dinner der Kering Foundation in New York. Foto: imago/Future Image

Sie trug das aufregendste Kleid des Abends: Schauspielerin Salma Hayek erschien bei einem Charity-Dinner in New York in einer weinroten Pailletten-Robe mit Mega-Schlitz. Sowohl Fans als auch Ehemann François-Henri Pinault waren begeistert.











Link kopiert



Mit diesem Outfit überstrahlte sie alle! Schauspielerin Salma Hayek (57) erschien zum Charity-Dinner der "Kering Foundation" in New York in einer weinroten Gucci-Pailletten-Robe mit Mega-Beinschlitz. Ihre schulterlangen Haare trug sie offen und natürlich gewellt, dazu kombinierte sie Smokey Eyes und dezenten Schmuck.