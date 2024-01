Salamander soll Stadt aufwerten: Mannshoher Lurchi soll Kornwestheim schmücken

1 Ein Lurchi in Menschengröße soll künftig vom Seeufer im Kornwestheimer Stadtpark grüßen. Foto: Stadt

Die Comicfigur soll sichtbarer im Stadtbild werden. Als nächstes wird sie im Salamander-Park in Menschengröße zu sehen sein. Lurchi soll zur Aufwertung des dortigen Seeufers beitragen. Wann begrüßt Lurchi die ersten Besucher?











Mehr Lurchi für die Stadt war eine Prämisse, mit der Nico Lauxmann seinen erfolgreichen Wahlkampf zum Oberbürgermeister Kornwestheims im vergangenen Jahr bestritten hat. „Der Einfluss von Nico Lauxmann macht sich schon bemerkbar“, sagte der Erste Bürgermeister Daniel Güthler bei der Vorstellung der überarbeiteten Pläne zur Umgestaltung des Uferbereichs im Salamander-Stadtpark am Dienstagabend im Ausschuss für Umwelt und Technik. Das schon länger angedachte Projekt soll nämlich auf Betreiben des neuen OB eine Installation des Feuersalamanders umfassen. Lurchi in menschlicher Größe soll am Ufer platziert werden – aus witterungsbeständigem Material, damit ihm Wind und Wetter nichts anhaben können.