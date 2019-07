8 Zumindest auf die Fans kann sich der VfB auch in Liga zwei verlassen. Foto: Pressefoto Baumann

Am Freitag startet die zweite Liga mit dem Spiel des VfB gegen Hannover. Wer sind die Favoriten? Wer sind die Königstranfers? Und wo kann ich die Spiele im Fernsehen sehen? Wir geben die Antworten.

Stuttgart - Die Paarung des Eröffnungsspiels der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag klingt erstklassig: Der ehemalige deutsche Meister VfB Stuttgart empfängt Hannover 96 (20.30 Uhr/Sky), ebenfalls einst Meister.

Mit dem traditionsreichen Hamburger SV spielen in dieser Saison insgesamt elf ehemalige Erstligisten eine Klasse weiter unten - so stark war die Liga selten besetzt. Doch machen die großen Namen die Clubs auch zu großen Favoriten? Und welche Stars tummeln sich nun in der 2. Bundesliga? Und wer zeigt die Spiele?

