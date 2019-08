So viel VfB Stuttgart steckt in der Premier League

Saisonstart am Freitag

13 Jürgen Klinsmann war der bekannteste Ex-Stuttgarter in der Premier League (1994/1995). Welche Ex-Stuttgarter spielen aktuell in der Premier League? Foto: dpa

Die Premier League ist die beste Fußball-Liga der Welt – an diesem Freitag geht die neue Saison los. Und der eine oder andere Spieler mit Stuttgarter Vergangenheit ist auch dabei.

Stuttgart - Es wäre jetzt etwas übertrieben zu sagen, dass die VfB-DNA eine dominierende Rolle in der Premier League spielen würde. Gut, der Trainer des aktuellen Champions-League-Sieger FC Liverpool trägt Stuttgarter DNA in sich, schließlich ist Jürgen Klopp hier geboren. Beim VfB war er allerdings nie. Der prominenteste Ex-Stuttgarter in der Premier League war sicher Jürgen Klinsmann bei Tottenham Hotspur (1994/1995). Und heute?

Es sind jetzt nicht dutzende Akteure Stuttgarter Prägung, die in der wohl besten Liga der Welt kicken, aber zumindest ein paar – darunter Spieler, die wahrscheinlich nicht mehr jeder auf Anhieb mit dem VfB-Trikot in Verbindung bringt. Die neue Saison startet am Freitagabend mit dem Spiel des FC Liverpool gegen Aufsteiger Norwich City – und vielleicht mit Ex-Stuttgartern auf dem Platz.

In unserer Bildergalerie finden Sie die Ex-Stuttgarter in der Premier League