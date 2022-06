17 Der FC Bayern München wird sich mit Topstar Sadio Mané verstärken. Foto: AFP

Langsam kommt das Transferkarussell der Fußball-Bundesliga in Schwung. Sadio Mané, Mario Götze – die Namen werden prominenter, auch wenn die beiden Genannten bei ihren designierten neuen Clubs aus München und Frankfurt noch nicht ihre Unterschrift unter den Vertrag gesetzt haben.

Lange Transferperiode bis 1. September

Auch andernorts sind die Sportchef der Clubs in diesen Tagen schwer beschäftigt, Transfers einzufädeln und zu finalisieren. In unserer Bilderstrecke bilden wir die aktuellen Top-Neuzugänge aller Clubs ab. Ausgenommen sind Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart. Als einzige haben sie noch keinen „echten“ Neuzugang zu verzeichnen. Bislang ausgeliehene und nun fest verpflichtete Spieler wie Konstantinos Mavropanos einmal außen vor. Bis 1. September können in Europa noch Spieler ge- und verkauft werden. Bis dahin wird sich gewiss noch einiges tun.