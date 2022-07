19 In den Testspielen wie hier gegen den FC Zürich hat der VfB Stuttgart sein neues Heimtrikot schon einmal probegetragen. In unserer Bildergalerie zeigen wir die Trikots sämtlicher 18 Clubs. Foto: Baumann

Wer hat das schönste Trikot im ganzen Land? Entscheiden Sie selbst – unsere Bildergalerie zeigt die Heim- und Auswärtsshirts der 18 Bundesligisten.















Am ersten August-Wochenende startet die Fußball-Bundesliga in ihre neue Saison. Mittlerweile haben alle 18 Clubs ihre neuen Trikots präsentiert, bis auf wenige Ausnahmen auch die Auswärtsshirts. Rot und Schwarz sind in der kommenden Saison die mit Abstand dominierenden Farben. Der VfB Stuttgart vereint sie in seinem Away-Dress; die meisten Clubs spielen zu Hause in Rot und auswärts in Schwarz.

Einige neue Ausrüster sind auf den deutschen Markt gedrängt, darunter der britische Hersteller Castore (Bayer Leverkusen) und Mizuno aus Japan (VfL Bochum). Insgesamt neun verschiedene Ausrüster statten die 18 Teams im Fußball-Oberhaus aus. Große Innovationen im Design sind nicht zu beobachten – dafür enthält heutzutage nahezu jedes Trikot (viele aus recyceltem Plastik) Besonderheiten wie eingewebte Silhouetten oder Wahrzeichen der Stadt. Aber sehen Sie selbst – unsere Bildergalerie bietet den vollständigen Überblick! Sämtliche Fotos sind der Internetseite der Bundesliga entnommen.