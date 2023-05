Für ihre goßen Hits „The Best“ und „Private Dancer“ war sie bekannt. Nun ist die Sängerin Tina Turner verstorben. Im Alter von 83 Jahren starb die Rocklegende am Mittwoch in der Schweiz. Musikalisch thront die Sängerin im Olymp der Rockgeschichte neben Ikonen wie Keith Richards und Mick Jagger. Ihre rauchige Soul-Stimme war einzigartig. Das Musikmagazin „Rolling Stone“ rühmte sie als „eine der größten Stimmen aller Zeiten“.

Auch auf dem Instagram-Account der Musikerin wurde die traurige Nachricht am Abend geteilt. Viele nehmen in den Kommentare Anteil. Zehntausende liken den Post in den ersten Minuten:

Andere schildern den Besuch bei einem Konzert der Sängerin:

„Deine Musik wird für immer bleiben“, schreibt eine andere Person, die sich ebenfalls an eines der besonderen Konzerte erinnert:

Im Netz trauern viele ihrer Fans um die einflussreiche Sängerin und teilen Videos und Bilder aus den vergangenen Jahrzehnten. Vor allem ihre energiegeladenen und emotionalen Auftritte dürften vielen Menschen in Erinnerung bleiben:

Auch mit anderen ganz großen Künstlerinnen und Künstlern stand sie in den vergangenen Jahrzehnten auf der Bühne. Ein User erinnert an einen besonders starken und zugleich glitzernden Auftritt von Tina Turner und Cher:

Auch besonders alte Aufnahmen und Videos werden geteilt – wie hier aus der TV-Sendung „Musik-Laden“:

Sie war ein Multitalent, hatte nicht nur eine einzigartige Stimme, sondern konnte auch tanzen:

Die französische Vogue erinnert an die „freie Frau und Bühnengöttin“ und postet einen engelsgleichen Schnappschuss:

Generationen hören ihre Musik, das macht auch ein User mit seinem Post und Meme deutlich, der sich an das gemeinsame Radiohören mit seiner Mutter erinnert:

Für die Fans von Tina Turner steht wohl vor allem eines fest: Ihre Musik bleibt. „You’re Simply The Best!“