Sängerin aus Kornwestheim: Preisregen für Vlady Vitali

1 Sängerin Vlady Vitaly liebt es mit ihrer Stimme zu improvisieren. Foto: Simon Granville

Die Kornwestheimer Jazz- und Pop-Sängerin Vlady Vitaly hat mit zwei Videoclips gleich acht Deutsche Rock-und-Pop-Preise gewonnen











Link kopiert



Wenn die junge Frau beginnt, mit ihrer starken Stimme zu improvisieren, dann kann sie durch Mauern dringen. „Mich hat man schon mal ein paar Häuser weiter gehört,“ sagt sie und lächelt verlegen. Doch Vlady Vitaly schont ihren Mezzosopran, der so Außerordentliches zustande bringt. In einem Penthouse in Kornwestheim wohnt diese außergewöhnliche Künstlerin: Bei der 41. Deutschen Rock-und-Pop-Preisverleihung im Dezember gewann sie mit zwei Songs sage und schreibe acht Preise.