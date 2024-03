Sänger in der MHP Arena Ludwigsburg: Die Passion als eindrückliches Chormusical

1 Nicht nur Bühnenshow, sondern auch Verkündigung Foto: Avanti/Ralf Poller

902 Sänger aus der Region wirkten mit an der Uraufführung der „7 Worte vom Kreuz“ in der Ludwigsburger MHP-Arena. Die Veranstalter sehen das Stück nicht nur als Bühnenshow, sondern auch als Verkündigung.











Es war ein Wagnis, doch es ist geglückt. Das Wagnis nämlich, den ernsten Kern der christlichen Passionsgeschichte – Jesu Leiden und Sterben am Kreuz – auf eine große Bühne zu bringen, als „Chormusical“ mit Hunderten von Sängern, einem Orchester und starken Solisten. Albert Frey, christlicher Komponist und Musikproduzent, hat zusammen mit der Stiftung Creative Kirche in Witten dieses ehrgeizige Vorhaben gestartet. Am Samstag feierten die „7 Worte vom Kreuz“ in der Ludwigsburger MHP-Arena ihre Uraufführung. In den beiden Vorstellungen applaudierten zusammen mehr als 5000 Zuschauer der fast dreistündigen Vorstellung.