Sachsenheim im Kreis Ludwigsburg Mercedes-Fahrerin schleudert gegen Ampel

Von red 17. Januar 2018 - 15:56 Uhr

Die Unfallopfer wurden ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eine 33-jährige Frau ist am Mittwochmorgen mit ihrem Mercedes unterwegs. Offenbar nimmt sie an einer Kreuzung einem anderen Autofahrer die Vorfahrt. Die beiden krachen gegeneinander.

Sachsenheim - Zu einem schweren Unfall, der zu einem Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenheim geführt hat, ist es am Mittwoch gegen 6.50 Uhr auf der Landesstraße 1125 auf Höhe Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war die 33-jährige Frau auf der Oberriexinger Straße unterwegs und wollte die L 1125 in Richtung Oberriexingen überqueren. Die Ampel war zu dieser Zeit noch nicht in Betrieb. Vermutlich übersah die Mercedes-Fahrerin im weiteren Verlauf einen von links kommenden 40 Jahre alten Audi-Fahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge krachten ineinander, was zur Folge hatte, dass der Mercedes gegen einen Ampelmast schleuderte. Der Ford eines 48-Jährigen wurde durch umhergewirbelte Fahrzeug- und Ampelteile beschädigt.

Unfallopfer kam ins Krankenhaus

Die 33-Jährige musste von der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenheim, die mit 45 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen eingesetzt war, aus dem Mercedes befreit werden. Anschließend kam sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Audi-Fahrer wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der ankommende Verkehr von der Polizei an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die beschädigte Ampelanlage bleibt voraussichtlich bis Donnerstag außer Betrieb. Der Sachschaden beträgt etwa 80.000 Euro.