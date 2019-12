Weihnachtsfeier in Pfarrhaus eskaliert - 51-Jähriger niedergestochen

1 Der schwer verletzte Mann sei im Krankenhaus operiert worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Foto: dpa/Niko Mutschmann

Eine Weihnachtsfeier für Bedürftige ist im Erzgebirge eskaliert. Ein Mann wurde durch einen Stich schwer verletzt. Was war der Anlass für die blutige Auseinandersetzung?

Aue-Bad Schlema - Bei einer Weihnachfeier in einem Pfarrhaus im sächsischen Aue-Bad Schlema ist ein 51-Jähriger durch einen Stich schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz war es an Heiligabend bei der Feier für Bedürftige zunächst zu Streitigkeiten während der Ausgabe von Geschenken gekommen. Ein 53-Jähriger wurde von den Organisatoren erst mehrfach zur Ordnung gerufen und verließ dann die Veranstaltung.

Kurze Zeit später tauchten laut Polizei mehrere Männer in dem Pfarrhaus auf. Es kam erneut zu Auseinandersetzungen, die dann in Tätlichkeiten gegen einen 34-Jährigen eskalierten. Der 51-Jährige wollte den Streit schlichten und wurde dabei niedergestochen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der schwer verletzte Mann sei im Krankenhaus operiert worden, sagte ein Sprecher im Lagezentrum der Polizei am Donnerstag. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand hatte er nicht. Wer aus der Gruppe auf den 51-Jährigen eingestochen hat, blieb zunächst ebenfalls offen. Es gebe einen Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft seien allerdings noch dabei, den genauen Ablauf der Tat zu rekonstruieren.