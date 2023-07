Zahlreiche zerstochene Reifen in Hohengehren

Sachbeschädigung in Baltmannsweiler

Seit einigen Monaten werden in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) immer wieder Reifen an Sprintern zerstochen. Betroffene Anwohner vermuten einen Serientäter.









Joachim Hohleweg hat genug. Insgesamt sechs Reifen seines Sprinters seien ihm in den vergangenen zwei Jahren zerstochen worden. Der gelernte Schlosser brauche seinen Sprinter für seine Arbeit. Anfang 2021 seien es gleich vier gewesen, vor vier Wochen einer und der bisher letzte vor zwei Wochen. Diverse Male seien Zettel an Scheiben von Transportern und Wohnwagen aufgetaucht, auf denen stand, dass woanders geparkt werden müsse. Für ihn sei klar, dass ein Serientäter unterwegs sei, der es hauptsächlich auf Sprinter und Anhänger abgesehen habe, die im Baltmannsweiler Teilort Hohengehren im Gebiet Diagonalsperre, Kindergarten und Ringstraße parken würden. In den sozialen Medien setzte er eine Belohnung von 1500 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen, und suchte nach weiteren Geschädigten.