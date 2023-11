Mann fasst sich in der Hose an Geschlechtsteil – Zeugen gesucht

1 Der Vorfall ereignete sich in einer S-Bahn der Linie 5 (Symbolbild). Foto: IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Belästigung in einer S-Bahn von Stuttgart nach Bietigheim-Bissingen: Ein Mann nimmt gegenüber einer Frau Platz und fasst sich in die Hose. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekannter Mann, der in einer S-Bahn gegenüber einer 28-Jährigen Platz nahm, hat in seine Hose gefasst und an seinem Geschlechtsteil herumgespielt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montag gegen 9.30 Uhr in einer S-Bahn der Linie 5 von Stuttgart Richtung Bietigheim-Bissingen.