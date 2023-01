S3 in Waiblingen

In einer S-Bahn belästigt ein Exhibitionist mehrere Menschen. Gegenüber einer 18-Jährigen wird er sogar übergriffig. Was über den Vorfall bekannt ist.















In einer S-Bahn der Linie S3 ist es zu exhibitionistischen Handlungen und Belästigungen gegenüber drei Personen durch einen 34-Jährigen gekommen. Nach Angaben der Polizei soll der mutmaßliche Täter am Donnerstag gegen 16 Uhr zunächst die Türen der S-Bahn am Waiblinger Bahnhof (Rems-Murr-Kreis) blockiert haben, woraufhin ihn ein 17-jähriger Reisender bat, dies zu unterlassen.

Der 34-Jährige soll dem Jugendlichen daraufhin im Zug gefolgt und sich zweimal vor diesem und seiner ebenfalls 17-jährigen Begleiterin entblößt und hierbei auch an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Anschließend lief der Mann durch die S-Bahn.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann

Schließlich blieb er vor einer 18-Jährigen stehen und legte sich offenbar auch auf sie. Dabei soll er den Brustbereich der Reisenden berührt haben. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den 34-jährigen Beschuldigten beim Halt am Bahnhof Backnang antreffen und vorläufig festnehmen.

Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Sachverhalt unter anderem wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung.