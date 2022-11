1 Der Mann verließ die S-Bahn am Hauptbahnhof mit zwei weiteren Personen. (Symbolfoto) Foto: Lichtgut/Leif-Hendrik Piechowski

Ein unbekannter Mann belästigt am Donnerstag eine 57-Jährige sexuell in einer S-Bahn, die in Richtung Hauptbahnhof unterwegs ist. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.















Link kopiert

Am Donnerstagnachmittag hat ein bislang unbekannter Täter eine 57-Jährige in einer S-Bahn auf der Fahrt zum Stuttgarter Hauptbahnhof belästigt. Nach bisherigen Informationen der Polizei soll der Unbekannte gegen 15.20 Uhr am Bahnhof Bad-Cannstatt mit einem Begleiter und einem Kind in die S-Bahn der Linie S3 in Richtung Hauptbahnhof Stuttgart gestiegen sein. Der Mann habe sich dann in die Nähe der späteren Geschädigten gesetzt.

Während der Fahrt blickte der Unbekannte offenbar durchgehend zu der 57-Jährigen und soll dabei onaniert haben. Zudem sprach er die Frau wohl mehrfach in sexueller Weise an. Als der Zug am Hauptbahnhof anhielt, verließ der Mann zusammen mit seinem Begleiter und dem Kind offenbar die S-Bahn. Das Trio verschwand wohl in Richtung der Klett-Passage.

So wird der Unbekannte beschrieben

Der Unbekannte soll eine athletische Figur haben, circa 60 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß sein. Zudem wird er mit kurzen dunklen Haaren, einer Narbe im Gesicht und einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben. Zur Tatzeit trug er offenbar eine braune Basecap mit dem Wappen des Landes Baden-Württemberg und dem Schriftzug „Stuttgart“ sowie eine schwarze Jacke der Marke Adidas mit dem Wappen eines Fußballvereins.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.