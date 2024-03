1 Eine Türstörung an einer S-Bahn bremst drei Linien in Stuttgart aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Eine Türstörung an einer S-Bahn an der Haltestelle Stuttgart Universität hat am Donnerstagnachmittag die Linien S1, S2 und S3 ausgebremst. Reisende waren von Verspätungen sowie Fahrtausfällen betroffen.