1 Am Donnerstagmorgen ist es zu einem Feuerwehreinsatz in einer S-Bahn in Zuffenhausen gekommen. (Symbolbild) Foto: imago/Eibner//Memmler

Ein Feuerwehreinsatz an einer S-Bahn hat am Donnerstagmorgen zur Sperrung des Zuffenhausener Bahnhofs geführt. Betroffen sind die Linien S4, S5, S6 und S60. Was bislang bekannt ist.











Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes in einer S-Bahn musste am Donnerstagmorgen der Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen gesperrt werden. Aktuell besteht die Sperrung noch. (Stand: 7.30 Uhr)