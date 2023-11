Pendler im morgendlichen Berufsverkehr haben am Dienstagmorgen bei der S-Bahn im Raum Stuttgart besonders viel Geduld gebraucht. Eine defekte Weiche am Stuttgarter Hauptbahnhof hat bei allen Linien für teils große Verspätung gesorgt. Kurz nach 9 Uhr war die Störung behoben.

Wie die S-Bahn Stuttgart via X (vormals Twitter) berichtete, sorgte die defekte Weiche zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Bad Cannstatt dafür, dass sich die S-Bahnlinien S1, S2 und S3 verspäteten beziehungsweise komplett ausfielen. Durch den dadurch entstandenen Rückstau kam es auch bei den Linien S4, S5, S6 und S60 zu Verspätungen.

Wie die S-Bahn Stuttgart weiter mitteilte, war die Störung kurz nach 9 Uhr behoben. Dazu schreibt die S-Bahn Stuttgart auf X:

So verkehrt die S3 im Halbstundentakt, die S6/S60 beginnt und endet in Zuffenhausen.

Derzeit sind viele Bahnen verspätet

In den Pünktlichkeitswerten der S-Bahn bildet sich deutlich ab, dass derzeit viele Bahnen verspätet sind. Im folgenden Liveschaubild stehen hohe Werte für viele verspätete Züge. Zwischenzeitlich war am Dienstagmorgen mehr als jede zweite Bahn sechs Minuten oder mehr verspätet. Das aktuelle Schaubild zeigt die Entwicklung des laufenden Tages:

Die Pünktlichkeitswerte beziehen wir vom Portal „s-bahn-chaos.de“. Generell gilt: Nachts kann es zu starken Ausschlägen kommen, weil in dieser Zeit wenige, teilweise gar keine Züge fahren. Zu den Pendlerzeiten am Morgen und am Nachmittag sind typischerweise mehr Züge verspätet, am Vormittag und in den Abendstunden in der Regel weniger.