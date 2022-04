1 Die Polizei hat in Stuttgart einen 52-Jährigen festgenommen (Symbolbild). Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat in einem Zug zwischen Ludwigsburg und Stuttgart andere Passagiere bedroht. Am Nordbahnhof klickten die Handschellen.















Link kopiert

Ein 52-Jähriger hat am Donnerstagmorgen in einer S-Bahn von Ludwigsburg in Richtung Stuttgart gedroht, mehrere Fahrgäste anzuzünden. Der Mann war laut Polizei gegen 6 Uhr in dem Zug der Linie 4 in einen Streit mit einem 54-Jährigen geraten. Im Laufe dieser Auseinandersetzung soll der im Landkreis Ludwigsburg wohnhafte Mann schließlich eine Wasserspritzpistole und ein Feuerzeug aus seiner Tasche geholt und damit den Reisenden bedroht haben.

Er behauptete, in dem Spielzeug befinde sich eine brennbare Flüssigkeit, mit der er den 54-Jährigen und weitere Fahrgäste anzünden wolle. Wie sich später herausstellte, hatte er nicht gelogen. Der Behälter der Wasserpistole war mit Ethanol gefüllt. Polizisten nahmen den offenbar verwirrten Mann am Nordbahnhof in Stuttgart fest und brachten ihn in eine Spezialklinik. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Beamten, die wegen Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens ermitteln, bitten Zeugen des Vorfalls oder mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 87 03 50 zu melden.