S-Bahn-Verkehr in Stuttgart

Am Samstagabend ist der S-Bahn-Verkehr zwischen dem Hauptbahnhof und Vaihingen unterbrochen. Der Grund ist die Alarmmeldung eines Lokführers.















Stuttgart - Nach der Alarmmeldung eines Lokführers am Samstagabend hat die Bahn umgehend den S-Bahn-Verkehr zwischen dem Hauptbahnhof und der Universität Vaihingen gestoppt. Er hatte durchgegeben, zwischen der Haltestelle Schwabstraße und Vaihingen eine Person im Tunnel gesehen zu haben. Zudem habe er gemeldet, er habe etwas wie einen Schlag gegen den Zug wahrgenommen. Der Alarm ging um 21 Uhr ein.

Eine Tür des Notausstiegs steht offen

Die Bundespolizei und Rettungskräfte machten sich über Noteinstiegsstellen in den Tunnel auf die Suche. Sie fanden aber weder eine Person noch Anzeichen eines Unfalls, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei mit. Die Einsatzkräfte entdeckten jedoch eine offene Tür an an einem Notausstieg aus dem Tunnel. Nach gut einer Stunde hoben die Bahn und die Bundespolizei die Sperrung der sogenannten Stammstrecke wieder auf.