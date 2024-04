1 Die Züge der S 3 fahren auch am Wochenende nur zwischen Waiblingen und Flughafen/Messe. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Die Arbeiten an der S 3 auf dem Abschnitt zwischen Waiblingen und Backnang dauern länger als geplant. Fahrgäste müssen auch am kommenden Wochenende auf Ersatzbusse umsteigen.











Wieder einmal Verspätung muss die S-Bahn Stuttgart vermelden, allerdings ausnahmsweise nicht im Hinblick auf den Fahrplan, sondern wegen der Bauarbeiten auf der Strecke der S 3 zwischen Waiblingen und Backnang. Wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte, müssen die Arbeiten auf dem Abschnitt kurzfristig um zwei Tage verlängert werden und dauern noch über das kommende Wochenende an. Anstatt wie ursprünglich geplant ab Samstag, 20. April, 4 Uhr, fahren die ersten Züge erst wieder ab Montagmorgen, 22. April, 5 Uhr. Die Züge der S 3 beginnen und enden deshalb bis dahin in Waiblingen.