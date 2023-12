S-Bahn Stuttgart: Mann bedroht Fahrgast mit Messer – Polizei sucht Zeugen

ask 11.12.2023 - 12:43 Uhr

1 Die Polizei nimmt den Tatverdächtigen an der Haltestelle in Feuerbach fest (Symbolfoto). Foto: imago/Lichtgut/imago stock&people

Ein 39-Jähriger bedroht einen Mann mit einem Messer in der S-Bahn. Nachdem Zeugen die Polizei alarmieren, können die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen an der Haltestelle Feuerbach festnehmen. Die Polizei sucht den Geschädigten.











Link kopiert



Am vergangenen Samstag kam es in der S-Bahn der Linie 4 zu einer Bedrohung mit einem Messer. Bisherigen Informationen der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 12.40 Uhr in der S-Bahnlinie 4 auf der Strecke zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Stuttgart Nordbahnhof. Hier soll der 39-Jährige einen bisher unbekannten Mann mit einem Messer bedroht haben.