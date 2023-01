1 Die Männer sollen in einer S-Bahn aufeinander losgegangen sein (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Michael Weber/IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

An einem Bahnsteig der S-Bahn in Asperg kommt es zu einem Streit zwischen zwei Männern. Einer zückt ein Messer und verletzt den anderen Mann. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein Mann soll mit einem Messer einen Fahrgast in der S-Bahn auf dem Weg von Asperg nach Ludwigsburg verletzt haben. Beide Männer hatten sich zuvor geprügelt, wie die Polizei berichtet.

Der Vorfall soll sich am Montag gegen 16 Uhr in der S-Bahn der Linie 5 ereignet haben. Bereits am Bahnhof Asperg sei es zu einem Streit zwischen dem 45-Jährigen und dem 52-Jährigen gekommen. Die Männer seien in die gerade abfahrende S-Bahn gestiegen und sollen nach einer verbalen Auseinandersetzung aufeinander losgegangen sein. Schließlich soll der 45-Jährige ein Messer gezückt und den 52-Jährigen damit im Nacken verletzt haben.

Zeugen rufen die Polizei

Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, wählten den Notruf. Polizisten griffen die Männer am Bahnhof Ludwigsburg auf und übergaben sie an den Rettungsdienst. Die Männer seien daraufhin in verschiedene Krankenhäuser gebracht und medizinisch behandelt worden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Stuttgart unter der Nummer 0711/870 35 0 zu melden.