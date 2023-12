S-Bahn Kirchheim Teck: Unbekannter platziert Metallpfosten auf Gleisen – S-Bahn fahruntüchtig

1 Ein Unbekannter platziert am Montag einen Metallpfosten auf den Gleisen (Symbolbild). Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Nachdem ein Unbekannter einen Metallpfosten auf die Gleise legt und eine S-Bahn darüberfährt, müssen 150 Fahrgäste den Zug verlassen. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch einen unbekannten Täter ist es am gestrigen Montag kurz vor den Bahnhof Kirchheim (Teck) (Kreis Esslingen) gekommen. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der unbekannter Täter am gestrigen Abend einen für den Straßenverkehr gedachten Metallpfosten an sich genommen und diesen anschließend auf den Gleisen kurz vor dem Bahnhof Kirchheim (Teck) platziert haben.