Zu viel des Guten? Über Bibelsprüche im Öffentlichen Personennahverkehr gehen die Meinungen auseinander.

Ist ein Bibelzitat religiöse Werbung? Was sind die „guten Sitten" und der „gute Geschmack". Im Verband Region Stuttgart kocht ein alter Streit über Werbung in der S-Bahn neu hoch.









Hilft nur noch Beten beim S-Bahnfahren in der Region Stuttgart? Oder reicht auch etwas erbaulicher Zuspruch, um zuversichtlich zu bleiben, das Ende der Fahrt im irdischen Gefährt noch im Hier und Jetzt erleben zu dürfen? Über das richtige Maß an Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und offensichtlich auch an Erbauung wacht, wie in fast allen S-Bahnbelangen, der Verband Region Stuttgart, der das Ganze auch bezahlt.