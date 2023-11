S-Bahn in Stuttgart-Feuerbach: Signalstörung lähmt Zugverkehr – gleich dreimal nacheinander

1 Auch die S4 fuhr verspätet. Foto: imago/Lichtgut/imago stock&people

Wiederholte Signalstörungen in Stuttgart-Feuerbach sorgen am Montagmorgen für Verspätungen und Zugausfälle bei mehreren S-Bahn-Linien. Ein Sprecher erklärt den Grund dafür.











In Stuttgart-Feuerbach haben gleich drei Signalstörungen nacheinander am Montag auf mehreren S-Bahn-Linien Zugausfälle und Verspätungen verursacht. Wie die Bahn via X (vormals Twitter) mitteilte, waren die Züge der Linien S4, S5, S6 und S60 verspätet oder fielen ganz aus. Außerdem endeten die Linien S6 (aus Weil der Stadt) und S60 (aus Böblingen) jeweils schon in Zuffenhausen.