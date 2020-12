S-Bahn in Stuttgart

1 Auseinandersetzung in einer Stuttgarter S-Bahn (Symbolbild) Foto: dpa/Tom Weller

Weil er ohne gültiges Ticket unterwegs ist, legt sich ein 19-Jähriger in einer Stuttgarter S-Bahn mit zwei Fahrkarten-Kontrolleuren an. Die Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Stuttgart - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen sowie zwei 54- und 58-jährigen Fahrkarten-Kontrolleuren ist es am Sonntag gegen 16.45 Uhr in der Stuttgarter S-Bahnlinie S1 gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 19-Jährige offenbar zunächst auf Höhe des Bahnhofs Obertürkheim ohne gültigen Fahrschein unterwegs. Beim Halt in Bad Cannstatt soll es dann zu einer Rangelei zwischen den drei Beteiligten gekommen sein, woraufhin der 19-Jährige die Flucht ergriff.

Eine Streife der Bundespolizei traf den jungen Mann kurz darauf an und nahm ihn vorläufig fest. Eine medizinische Versorgung der beteiligten Personen war vor Ort nicht notwendig. Insbesondere die Videosequenzen der tatrelevanten S-Bahn sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung sowie des Erschleichens von Leistungen geführt werden.

Hinweise zum Vorfall nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/870-350 entgegen.

