1 Während der Fahrt zwischen dem Hauptbahnhof und Bad Cannstatt haben sich drei Männer komplett danebenbenommen. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Drei Männer haben am Sonntagabend in einer S-Bahn andere Reisende belästigt, beleidigt und angegriffen. Dabei gingen sie auch auf einen 15-Jährigen los, der sie bat, sich zu beruhigen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Bundespolizei hat am Sonntagabend drei Männer festgenommen, die in einer S-Bahn zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Bad Cannstatt mehrere andere Fahrgäste beleidigt und angegriffen haben sollen. Die 20, 21 und 40 Jahre alten Männer waren gegen 20.45 Uhr in einer S-Bahn der Linie S 2 in Richtung Schorndorf unterwegs. Dort sollen sie zunächst Bier getrunken und andere Fahrgäste gestört haben. Nachdem ein 15-Jähriger die drei Männer wohl bat, etwas leiser zu sein, entwickelte sich eine verbale Streitigkeit zwischen den drei Männern und dem Jugendlichen. Als ein 26-Jähriger sich einmischte, wurde auch dieser beleidigt. Dabei beließen es die mutmaßlichen Täter aber nicht. Sie sollen den Jugendlichen in den Bauch getreten haben, zudem soll einer der drei eine Bierflasche nach den beiden Geschädigten geworfen haben, verfehlte sie aber.

Endstation war für die drei aggressiven Fahrgäste an der Haltestelle Nürnberger Straße. Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei holten sie dort aus der Bahn und nahmen sie mit. Die Randalierer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung.