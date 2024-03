1 Bilder zeigen ein brennendes Gebäude in der Moskauer Innenstadt. Foto: IMAGO/ITAR-TASS/IMAGO/Roman Denisov

In der russischen Hauptstadt sind am Freitagabend Schüsse gefallen. Das berichtet unter anderem die staatlichen Nachrichtenagentur.











Nach den Schüssen in einem Veranstaltungszentrum in der Region Moskau hat die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Augenzeugen vor Ort von Toten und Verletzten berichtet. Bei den Opfern soll es sich sowohl um Mitarbeiter als auch um Besucher der Crocus City Hall in der Stadt Krasnogorsk nordwestlich von Moskau handeln, meldete die Agentur am Freitagabend. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst weiter nicht.