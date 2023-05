1 Wäre der Autor Mark Wamsler nicht im Internet präsent, hätte ihn seine Schwester Natalie Clarke-Knight nicht gefunden. Im vergangenen Jahr haben sich die Geschwister erstmals in die Arme schließen können. Foto: Gottfried Stoppe/l

Zwei Geschwister aus Schwäbisch Gmünd wachsen getrennt voneinander auf. Dann lernen sie sich endlich kennen – nach 45 Jahren.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vielleicht ist Mark Wamsler seiner Schwester Natalie Clarke-Knight im Gewühle des Schwäbisch Gmünder Weihnachtsmarkts auf die Füße gestiegen. Vielleicht hat sie ihm aus Versehen einen Schwall Glühwein in den Kragen gekippt. Vielleicht sind sie in der Fußgängerzone aneinander vorbeigelaufen, vielleicht, vielleicht. Beide sind ohne vom Verbleib des anderen zu wissen im Raum Gmünd aufgewachsen, wenige Kilometer voneinander entfernt. Ohne zu wissen, wie der andere aussieht, was Teenagerjahre und Jugendkultur mit ihm gemacht haben. Auf dem Bahnhofsplatz der Stadt, zwischen Beton und Bäckereifiliale, haben sie sich wiedergefunden – nach knapp einem halben Jahrhundert. „Das war heftig“, sagt Mark Wamsler.