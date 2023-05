Hersteller ruft Brühen in Gläsern zurück

1 Verschiedene Brühen von Maggi werden vom Hersteller zurückgerufen. (Symbolbild) Foto: imago/Rüdiger Wölk/imago stock&people

Einige Chargen von Brühen im Glas der Marke Maggi könnten ungewollte Glasteile enthalten. Dies teilt das Unternehmen Nestlé mit und ruft die Produkte zurück.









Der Hersteller Maggi hat eine Reihe von Brühen in Gläsern zurückgerufen. Es sei nicht auszuschließen, dass durch eine Unregelmäßigkeit im Glas „Glasbestandteile von der Verpackung in das Produkt gelangen könnten“, teilte der Nestlé-Konzern, zu dem die Marke Maggi gehört, am Montag mit. Der Rückruf erfolge „vorsorglich und präventiv“.