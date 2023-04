1 Rückruf bei Lidl (Symbolbild) Foto: IMAGO/SVEN SIMON

Lidl ruft Teile seiner Popcorn-Produkte zurück. Welche Marken konkret betroffen sind – und was Kunden jetzt beachten müssen.









In einigen Chargen der Produkte „McEnnedy Mikrowellen Popcorn süß, 3x100 g“ und „McEnnedy Mikrowellen Popcorn gesalzen, 3x100 g“ hat der spanische Hersteller Liven S.A. die Produkte mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten zurückgerufen: 17.11.2024, 21.11.2024, 22.11.2024, 23.11.2024 und 15.12.2024.

In den Produkten sei das Pestizid Chlorpyrifos über dem gesetzlichen Höchstgehalt nachgewiesen worden. Kunden sollten den Rückruf der bei dem Discounter Lidl angebotenen Ware unbedingt beachten und die Produkte keinesfalls verzehren, hieß es am Freitag in einer Pressemitteilung.

Lidl habe die betroffenen Chargen aus dem Verkauf genommen, und die Waren könnten in jeder Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon erstattet. Andere Erzeugnisse des Lieferanten Liven S.A. sowie weitere Produkte der Marke „McEnnedy“ seien nicht von dem Rückruf betroffen.