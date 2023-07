1 Das Rollerfahren geht auch mit Mundschutz ausgezeichnet. Foto: dpa/Pavlo Gonchar

Stuttgart - Die Kindertagesstätten sollen in Deutschland schrittweise und „behutsam“ wieder geöffnet werden. Darauf haben sich die Familienminister des Bundes und der Länder verständigt. Es wird also auf eine ähnliche Strategie wie bei der Öffnung der Schulen gesetzt. Auch in anderen Ländern Europas wird versucht, in der Corona-Krise die Kinder wieder in Kitas und Schulen zu schicken. Doch nicht alle gehen denselben Weg.