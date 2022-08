1 Eurowings in Stuttgart Foto: Imago/Jöran Steinsiek

Die Lufthansa-Tochter rechnet wieder mit mehr Geschäftsreisenden ab September. Schon jetzt herrscht am Flughafen reger Betrieb.















Link kopiert

Der Landesflughafen kann sich wie einige andere deutsche Flughäfen auf deutlich mehr Flüge von Eurowings von kommendem Monat an einstellen. Der Grund dafür: Die Lufthansa-Tochter sieht eine stark steigende Nachfrage nach Geschäftsreisen und hat ihr Angebot für entsprechende Flugziele in Europa schon ausgeweitet. Ab September stünden 30 Prozent mehr Flüge im Programm als 2021, teilte Eurowings mit.

Der Airline-Chef Jens Bischof sagte: „Auch wenn wir das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht haben, zeigen uns die Buchungseingänge klar die fortschreitende Normalisierung auch in diesem Segment.“ Die Prozesse am Boden, die zwar nicht in Stuttgart, aber an diversen deutschen und europäischen Flughäfen gestört waren, hätten sich zuletzt normalisiert. Eurowings könne die Gäste nun mit einer Zuverlässigkeit von 99 Prozent an ihre Ziele bringen.

Konsequenzen für Stuttgart noch unklar

Im Fall des Manfred-Rommel-Flughafens Stuttgart kündigte Eurowings „150 000 zusätzliche Sitze ab Stuttgart“ im September und Oktober für Geschäftsreiseziele an, namentlich nach Hamburg, Budapest und Mailand. Die Flughafen Stuttgart GmbH kann allerdings noch nicht einschätzen, wie sich die Eurowings-Offensive auswirken wird. Die Pläne der Airline hätten hier bisher noch nicht konkret Niederschlag gefunden, sagte Flughafensprecherin Beate Schleicher.

Klar ist freilich, dass der Sommer bereits jetzt eine deutliche Belebung des Luftverkehrs in Stuttgart gebracht hat. Bis Mitte September seien vor allem die Wochenenden im Flugplan dicht besetzt. Vergangenes Wochenende waren es am Freitag 259 Flüge, am Sonntag 266 Flüge, alle gut ausgelastet. Der besucherstärkste Tag am Flughafen wird in den September fallen, wenn Urlaubs- und Geschäftsreisende zeitgleich unterwegs sind. Zum Ende der Sommerferien erwartet man eine spürbare Rückkehrer-Welle. Momentan gibt es noch mehr Passagiere, die wegfliegen als solche, die zurückkommen.

Turkish Airlines und Pegasus haben diesen Sommer bereits mehr Flüge ab Stuttgart als 2019, das dem Flughafen eine Rekordzahl von Passagieren brachte. 2021 war Istanbul das erste Mal die passagierstärkste Strecke ab Stuttgart – vermutlich wird auch 2022 ein Ziel in der Türkei die Nummer 1.