Rosensteinbrücke in Stuttgart: Der Abriss mit dem 1000-Tonnen-Kran beginnt

Rosensteinbrücke in Stuttgart

11 Der Rückbau der Rosensteinbrücke hat begonnen. Dafür muss der Betonbelag in kleinere Segmente zersägt werden. Die werden dann mit dem Riesenkran ans Ufer zum Zerkleinern und Abtransport gehievt. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der Rückbau der Rosensteinbrücke in Stuttgart hat begonnen. Für den 9,5 Millionen Euro teuren Abbruch wird nicht nur ein 1000 Tonnen schwerer Riesenkran benötigt.











Von den bundesweit rund 130 000 Brücken sind gut 16 000 marode. Viele davon sind sogar in einem so schlechten Zustand, dass sie durch Neubauten ersetzt werden müssen. Auch vor den Toren der Landeshauptstadt macht das Infrastrukturproblem, das von vielen Experten als Brückendesaster bezeichnet wird, nicht halt: Mit der Rosenstein-, Au- und der Wilhelmsbrücke müssen in den kommenden Jahren gleich drei wichtige Neckarquerungen erneuert werden.