1 Der Notarzt konnte in Sulzbach an der Murr nicht mehr helfen. Foto: dpa/Boris Roessler

Zwei schwere Arbeitsunfälle haben sich am Dienstag im Rems-Murr-Kreis ereignet. Ein 43-Jähriger wurde in Sulzbach an der Murr durch einen Baum tödlich verletzt. In Rudersberg erlitten zwei Männer einen Stromschlag.











Unabhängig voneinander haben sich am Dienstag an zwei Orten im Rems-Murr-Kreis schwere Arbeitsunfälle ereignet: Wie die Polizei mitteilte, wurde am Vormittag bei Baumfällarbeiten in der Straße Hoher Weg in Sulzbach an der Murr ein 43-jähriger Arbeiter derart von einem fallenden Baum erfasst, dass er dabei tödliche Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren im Einsatz, konnten den Mann aber nicht mehr retten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Klärung des Unfallhergangs übernommen.