SEK-Einsatz im Rems-Murr-Kreis: Am Donnerstagabend wurde in Rudersberg ein 28-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Gegen ihn lag nach Angaben der Polizei ein von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkter Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Nötigung vor, der am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr vollstreckt wurde.