1 Ben Blümel, Sänger, steht als Jesus von Nazaret bei der RTL-Oster-Produktion „Die Passion“ auf dem Friedrichsplatz in Kassel auf der Bühne. Foto: dpa/Swen Pförtner

Jesus ist zurück im Fernsehen: Erneut erzählt RTL mit „Die Passion“ das Leiden Christi als Musical inmitten einer deutschen Stadt. Diesmal kommt der Heiland nach Kassel - aber der Himmel weint.











Mit Sänger Ben Blümel (42) als Gottessohn und Schauspieler Hannes Jaenicke (64) als Erzähler hat RTL zum zweiten Mal die letzten Tage im Leben von Jesus Christus als großes Musical inszeniert. Der Sender zeigte am Mittwochabend seine Oster-Produktion „Die Passion“ - eine mit Popsongs gespickte Bibel-Aufführung in modernem Gewand. Schauplatz war in diesem Jahr Kassel, nachdem das Format vor zwei Jahren in Essen seine Deutschland-Premiere gefeiert hatte. Leider war der Himmel den Darstellern und Zuschauern nicht ganz wohlgesonnen - es regnete in Nordhessen.