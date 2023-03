29 Einer der Vorreiter: Giovane Elber wagt sich 2007 an der Seite von Profitänzerin Isabel Edvardsson als dritter Ex-Sportler bei Let’s Dance auf das Parkett. In unserer Bildergalerie zeigen wir, wie erfolgreich er und seine Kollegen waren. Foto: imago

Weiterkommen und ausscheiden ist nicht nur im sportlichen Wettbewerb, sondern auch in einer Fernsehshow möglich. Diese Erfahrung haben einige Ex-Athleten bei Let’s Dance gemacht. Ein Rückblick.









Handballer Pascal Hens, Boxerin Regina Halmich, Fußballer Giovane Elber: Sie alle eint der Erfolg, den sie als Profi in ihrer jeweiligen Sportart hatten. Doch sie und weitere prominente Ex-Athleten haben noch eine weitere Gemeinsamkeit: Die Teilnahme bei Let’s Dance.

Die erfolgreiche RTL-Tanzshow startete Ende Februar in ihre bereits 16. Staffel. Im Laufe der Jahre haben immer wieder frühere Sportler teilgenommen und der Jury und dem Publikum gezeigt, was sie an der Seite ihrer Profitänzer auf dem Parkett können. Siege, frühe Ausscheiden und freiwillige Rückzieher – es war Vieles geboten. In unserer Bildergalerie legen wir den Fokus auf die Sportler und blicken, angefangen von der aktuellen Sendung, bis zur Premierenstaffel 2006 zurück.