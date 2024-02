RTL-Show: Reality-Sternchen Kim Virginia fliegt aus dem Dschungelcamp

1 Kim Virginia muss das Dschungelcamp verlassen. Foto: Stefan Thoyah/RTL/dpa

Bislang hatte sie es stets vermeiden können, doch nun muss Kim Virginia den australischen Dschungel verlassen. Damit sind nur noch fünf Kandidatinnen und Kandidaten übrig. Auch ein Streit endet.











Link kopiert



Murwillumbah - Am Vortag konnte sie noch genug Stimmen sammeln, doch nun ist Schluss: Reality-Sternchen Kim Virginia (28) muss das Dschungelcamp verlassen. Das verkündete das Moderations-Duo der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in der Nacht zu Freitag. Zuvor war die Kandidatin auch schon akut vom Rausschmiss bedroht gewesen. Doch erst in der 14. Folge war es dann so weit.