RTL-Dschungelcamp, Tag 12 Blind-Dating im australischen Dschungel

Von len 31. Januar 2018 - 06:00 Uhr

Erst geht bei Jenny Frankhauser und David Friedrich die Liebe durch den Magen, dann sind Jenny und Matthias Mangiapane – im wahrsten Sinne des Wortes –so richtig angepisst. Unser Roundup zu Tag zwölf im australischen Dschungel.





Stuttgart - Wer sagt, das Dschungelcamp 2018 sei langweilig, kann sich immerhin auf Daniele Negroni verlassen. Der sorgt – dem Nikotinentzug sei Dank – weiterhin für miese Laune im Camp. Jenny hat die patzigen Antworten satt, Matthias hat „da keinen Bock mehr drauf“. Dabei hätten die Camp-Bewohner an Tag zwölf doch allen Grund zu guter Laune. Schließlich haben Jenny und David bei der Dschungelprüfung alle Sterne geholt und so für volle Mägen gesorgt.

Und nicht nur das: Jenny und Matthias haben sich bei der Schatzsuche in Maiskolbini und Bikini geworfen und ein extra Goodie mit ins Camp gebracht. Ihre Gegenleistung: Sich mit einer nach Fisch und Urin stinkenden Brühe so richtig nass machen. Und Daniele? Er schafft es, die gute Laune mit einer einzigen Bemerkung wieder wettzumachen. Zum Glück, dürften viele Zuschauer denken.

Bester Moment

Ganz klar: Das Gespräch zwischen Kattia Vides und David Friedrich nachts am Lagerfeuer. Kattia redet und redet und redet: Von ihrer Familie, vom Wäschewaschen. Und David Friedrich so: „Ich habe keine Ahnung, wie lange bleibt das denn so hell, das ist ja unglaublich.“ Und trotzdem sagt er: „Es ist absolut scheißegal, wie wichtig oder unwichtig ein Gespräch eigentlich ist, solange man richtig zuhört.“ Irgendwie können wir dir das nicht abnehmen, David.

Die Dschungelprüfung

Bei der Dschungelprüfung „Qualentinstag“ kamen sich Jenny Frankhauser und David Friedrich ganz schön nahe. Bei der Essensprüfung warteten vier Gänge auf die beiden. Es gab Fischaugen, pürierte Taube und Sandwürmer. Und natürlich: RTL sorgte für richtig kitschige Dating-Stimmung. Jenny und David mussten sich gegenseitig füttern und sich – à la Blind-Date – die Augen verbinden. Der krönende Abschluss: „Spaghetti al amore“ wie Susi und Strolch. Spaghetti gab es natürlich nicht. Ein Sandwurm kam dem gewohnten Bild aber ganz schön nahe.

Wer muss das Camp verlassen?

Für einige kam diese Entscheidung wohl ziemlich überraschend: An Tag zwölf muss Natascha Ochsenknecht das Camp verlassen. Und was macht sie: Entschuldigt sich bei Tina York. Wir sind gespannt, ob Tina am Samstag im Finale steht. Durchaus möglich. Ein bisschen Spaß muss man den Zuschauern ja noch lassen.

Gewinner des Abends

Daniele Negroni machte sie an Tag zwölf zur Teamchefin, laut Tina York blüht sie richtig auf und David Friedrich zieht vor ihr seinen Hut: Gemeint ist Jenny Frankhauser. Bei der Dschungelprüfung zeigte sie so richtig Biss und war gleichzeitig noch zum Scherzen aufgelegt. Bei der Schatzsuche nahm sie eine nach Fisch und Urin stinkende Dusche und war sich für nichts zu schade. Wenn sie nicht unsere Gewinnerin des Tages ist, wer dann?

Bester Moderatoren-Spruch

Wäre die Dschungelprüfung nicht so eklig gewesen, hätte fast romantische Stimmung zwischen Jenny Frankhauser und David Friedrich aufkommen können. Daniel Hartwich kommentierte: „Es knistert nicht nur bei euch, es knackt sogar.“ Das sind in diesem Fall aber nicht auflodernde Gefühle, sondern die Fischaugen zwischen den Zähnen der beiden.

So könnte es weitergehen

Ob sich da was anbahnt bei Jenny Frankhauser und David Friedrich? Immerhin hatten die beiden an Tag zwölf im Dschungel – wenn auch nicht ganz freiwillig – ihr erstes Date. Hoffentlich wird das junge Liebesglück dann nicht vom cholerischen Daniele Negroni gestört. Denn: Jetzt, da Natascha Ochsenknecht nicht mehr im Camp ist, um den Ex-DSDS-Kandidaten zu beruhigen, weiß niemand, welche Ausmaße seine Wutausbrüche noch annehmen werden. Und Tina York: Die wird weiterhin vor sich hin vegetieren, im schlimmsten beziehungsweise besten Fall – je nach Betrachter – bis zum Finale.