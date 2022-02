12 Hatten sich nach der Aussprache wieder lieb: Harald Glööckler (rechts) und Schauspieler Eric Stehfest. Foto: RTL/Stefan Menne

An Tag elf kommt es im RTL-Dschungelcamp zu einer emotionalen Aussprache zwischen Modezar Harald Glööckler und Schauspieler Eric Stehfest.















Stuttgart - Es war wohl die emotionalste Szene an Tag elf im Dschungelcamp. Eric Stehfest und Harald Glööckler sprachen sich aus, nachdem sich der GZSZ-Schauspieler vom Modezar in der Folge davor offenbar verraten gefühlt hatte. Eigentlich waren die beiden Teilnehmer der RTL-Erfolgsshow bislang gut miteinander ausgekommen – Glööckler schüttete bei Stehfest sogar mehrfach sein Herz aus.

Eric Stehfest sucht das Gespräch

Doch dann folgte die Wende. „Glaube nichts von alledem, was ich hier jemals erzählt habe. Ich rede nur Unsinn“, äußerte Glööckler gegenüber dem 32-jährigen Familienvater. Eine Aussage, die den Schauspieler offensichtlich in der Folge schwer beschäftigte. „Ich kotze gleich. Das geht für mich gar nicht“, so seine Reaktion.

Glööcklers Worte waren wohl auch ein Grund dafür, warum Stehfest die folgende Dschungel-Prüfung boykottierte und damit im Camp für einen Eklat sorgte. In Folge elf wendete sich dann jedoch das Blatt erneut. Nachdem zunächst Glööckler das Gespräch mit Stehfest suchte und scheiterte, war es der 32-Jährige, der später auf den Modezar zu kam und eine Aussprache wünschte. „Eins musst du wissen, bei mir ist nichts vorgetäuscht, und nichts vorgespielt – ich mache so was nicht“, versicherte ihm Glööckler im Gespräch, das in einer innigen Umarmung schließlich seinen Höhepunkt fand.

Anschließend entschuldigte sich Stehfest sogar noch bei seinen Mitcampern für den Dschungel-Boykott – Worte, die bei den meisten Mitcampern gut ankamen. „Das hast du schön gesagt“, lobte Model Nobat. Das Vertrauen sei trotzdem weg, resümierte der ehemalige „Bachelorette“-Kandidat Filip Pavlovic.